В Севастополе проверят системы безопасности в школах и колледжах
- РИА Новости
Такое решение связано с событиями в Благовещенске.
«Мы на антитеррористической комиссии этот вопрос недавно обсуждали в связи с известными событиями, которые на полуострове происходили. Ещё раз учебные учреждения — школы, техникумы — проверить», — заявил Развожаев.
По его словам, должны работать тревожные кнопки, металлодетекторы. О результатах необходимо доложить в конце следующей недели.
14 ноября в колледже в Благовещенске произошла стрельба. В результате ЧП погибли два человека, в том числе стрелок. Ещё трое пострадавших были госпитализированы.
По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.