В Севастополе проверят системы безопасности в школах и колледжах

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить системы безопасности в школах и колледжах, сообщает РИА Новости Крым.

Такое решение связано с событиями в Благовещенске.

«Мы на антитеррористической комиссии этот вопрос недавно обсуждали в связи с известными событиями, которые на полуострове происходили. Ещё раз учебные учреждения — школы, техникумы — проверить», — заявил Развожаев.

По его словам, должны работать тревожные кнопки, металлодетекторы. О результатах необходимо доложить в конце следующей недели.

14 ноября в колледже в Благовещенске произошла стрельба. В результате ЧП погибли два человека, в том числе стрелок. Ещё трое пострадавших были госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.