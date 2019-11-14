Медведев надеется на отказ от пластиковой тары в России в будущем
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Экология — это не только государственное решение, но и также отношение конкретного человека», — сказал Медведев во время беседы с активистами всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Он отметил, что за последние годы произошёл «взрыв использования пластика».
По его словам, пластиковые отходы на суше и в море являются «миной для развития на столетие вперёд», однако данную проблему нельзя решить в короткие сроки.
«Надеюсь, мы когда-нибудь доживём до ситуации, когда правительство отменит пластиковую тару», — заключил глава кабмина.
В конце сентября Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией этого соглашения.