Медведев надеется на отказ от пластиковой тары в России в будущем

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в будущем Россия будет готова отказаться от использования пластиковой тары.
Медведев надеется на отказ от пластиковой тары в России в будущем
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Экология — это не только государственное решение, но и также отношение конкретного человека», — сказал Медведев во время беседы с активистами всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Он отметил, что за последние годы произошёл «взрыв использования пластика».

По его словам, пластиковые отходы на суше и в море являются «миной для развития на столетие вперёд», однако данную проблему нельзя решить в короткие сроки.

«Надеюсь, мы когда-нибудь доживём до ситуации, когда правительство отменит пластиковую тару», — заключил глава кабмина.

В конце сентября Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Россией этого соглашения.

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