Мединский сравнил историка Соколова с фильмом «Джокер»

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Министр культуры России Владимир Мединский сравнил ажиотаж вокруг историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с интересом людей к фильму «Джокер».
Мединский сравнил историка Соколова с фильмом «Джокер»
  • РИА Новости

«У кого что болит... Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр добавил, что он негативно относится к СМИ, которые «хайпят на человеческой трагедии» и задают вопросы по поводу данного происшествия во время культурного форума.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Американский фильм «Джокер» с актёром Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает в новом ключе о персонаже комиксов Джокере. Герой кинокартины, премьера которой в России состоялась 8 октября, живёт в Готэм-Сити, который поглотил социальный кризис, сопровождающийся забастовкой мусорщиков. 

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