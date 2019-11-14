Мединский сравнил историка Соколова с фильмом «Джокер»

Министр культуры России Владимир Мединский сравнил ажиотаж вокруг историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с интересом людей к фильму «Джокер».

«У кого что болит... Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр добавил, что он негативно относится к СМИ, которые «хайпят на человеческой трагедии» и задают вопросы по поводу данного происшествия во время культурного форума.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Американский фильм «Джокер» с актёром Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает в новом ключе о персонаже комиксов Джокере. Герой кинокартины, премьера которой в России состоялась 8 октября, живёт в Готэм-Сити, который поглотил социальный кризис, сопровождающийся забастовкой мусорщиков.