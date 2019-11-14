Медведев поручил Васильевой подготовить отчёт по ЧП в Благовещенске

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчёт после инцидента со стрельбой в колледже Благовещенска. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев поручил Васильевой подготовить отчёт по ЧП в Благовещенске
  • РИА Новости

«Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области, — имею в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении», — сказал Медведев на заседании кабмина.

Он отметил, что ЧП в Благовещенске — тяжёлое происшествие.

«Подготовьте мне на эту тему полноценный отчёт», — распорядился премьер, обращаясь к Васильевой.

Ранее Медведев, комментируя стрельбу в Благовещенске, заявил, что следствие расставит все акценты и определит меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечением безопасности.

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