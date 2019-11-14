Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект о бесплатных лекарствах для больных гепатитом детей
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Согласно проекту, несовершеннолетние пациенты смогут бесплатно получать необходимые препараты, которые не позволят заболеванию развиться в тяжёлые осложнения. Обеспечение лекарствами будет осуществляться за счёт городского бюджета.
«Вирусный гепатит относится к числу социально опасных заболеваний, представляющих высокий риск заражения для окружающих. Государственные меры борьбы с этой болезнью имеют жизненную необходимость», — заявил председатель городского парламента Вячеслав Макаров.
Принятие нового закона станет новым шагом социальной политики Петербурга, направленной на защиту сферы семьи, детства и помощь нуждающимся.
В августе был составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом.