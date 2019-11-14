Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект о бесплатных лекарствах для больных гепатитом детей

Законопроект о бесплатных лекарствах для детей, страдающих хроническим вирусным гепатитом, внесён на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщает kp.ru.

Согласно проекту, несовершеннолетние пациенты смогут бесплатно получать необходимые препараты, которые не позволят заболеванию развиться в тяжёлые осложнения. Обеспечение лекарствами будет осуществляться за счёт городского бюджета.

«Вирусный гепатит относится к числу социально опасных заболеваний, представляющих высокий риск заражения для окружающих. Государственные меры борьбы с этой болезнью имеют жизненную необходимость», — заявил председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

Принятие нового закона станет новым шагом социальной политики Петербурга, направленной на защиту сферы семьи, детства и помощь нуждающимся.

В августе был составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом.