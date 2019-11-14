Власти рассказали о системе охраны в колледже Благовещенска
«По информации Министерства образования и науки Амурской области, корпус колледжа был подключён к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приёмной комиссией», — сообщили в правительстве региона.
Там отметили, что жалоб от студентов и преподавателей не поступало.
Ранее стало известно, что власти Благовещенска собирают экстренную комиссию после стрельбы в одном из колледжей города.
По последним данным, погибли два человека, в том числе стрелок. Ещё трое пострадали, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.