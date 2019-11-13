Парламенты Татарстана и Башкирии договорились о дальнейшем сотрудничестве

Парламенты Татарстана и Башкирии подписали меморандум, посвящённый дальнейшему сотрудничеству, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсовета Татарстана.

В документе говорится о направлениях совместной деятельности, таких как политика в экономической и социальной сферах, укрепление единства народов, работа по проведению различных мероприятий.

«Наши парламенты занимают консолидированную позицию по многим вопросам, мы стараемся совместными усилиями поддерживать законодательные инициативы субъектов на федеральном уровне», — заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Со своей стороны, глава Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв отметил, что региональный парламент обращает внимание на законотворческий опыт коллег. Кроме того, по его словам, есть общие позиции по многим актуальным вопросам.

Ранее сообщалось о визите делегации Госсовета Татарстана в Уфу.

URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.