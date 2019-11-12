Делегация Госсовета Татарстана прибудет 13 ноября в Уфу

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Делегация Государственного совета Республики Татарстан прибудет 13 ноября в Уфу, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсобрания Башкирии.
Делегация Госсовета Татарстана прибудет 13 ноября в Уфу
  • Уфа / © wikipedia.org

Делегацию возглавляет Фарид Мухаметшин.

Стороны намерены заключить меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между региональными парламентами.

В рамках Петербургского международного экономического форума президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.

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