Делегация Госсовета Татарстана прибудет 13 ноября в Уфу
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Делегацию возглавляет Фарид Мухаметшин.
Стороны намерены заключить меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между региональными парламентами.
В рамках Петербургского международного экономического форума президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.