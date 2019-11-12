Делегация Госсовета Татарстана прибудет 13 ноября в Уфу

Делегация Государственного совета Республики Татарстан прибудет 13 ноября в Уфу, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсобрания Башкирии.

Делегацию возглавляет Фарид Мухаметшин.

Стороны намерены заключить меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между региональными парламентами.

В рамках Петербургского международного экономического форума президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.