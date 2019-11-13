Эксперт сообщила о росте продолжительности жизни в России

Сотрудник Института социально-политических исследований РАН доктор экономических наук Алла Иванова в беседе с НСН рассказала о повышении продолжительности жизни россиян.

Профессор отметила, что общая численность населения России зависит от динамики естественной убыли и рождаемости. По её сведениям, на сегодняшний день суммарный коэффициент рождаемости не сокращается, а продолжительность жизни, вопреки прогнозам, растёт.

«Продолжительность жизни в России неожиданно растёт, хотя должна падать, по заверениям специалистов. Медленно, но растёт. Это очень позитивный момент», — заявила она.

Ранее в Минздраве рассказали, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года.

В августе «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в России выросло число долгожителей.