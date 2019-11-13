В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, происходит разное перераспределение выходных дней, в связи с чем иногда некоторые каникулы получаются длиннее на несколько дней, а иногда короче.

Ранее в Государственной думе прокомментировали в беседе с Inforeactor возможность сделать 31 декабря выходным днём.

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