В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
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- РИА Новости
«Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, происходит разное перераспределение выходных дней, в связи с чем иногда некоторые каникулы получаются длиннее на несколько дней, а иногда короче.
Ранее в Государственной думе прокомментировали в беседе с Inforeactor возможность сделать 31 декабря выходным днём.