Во Владивостоке рассказали о подготовке фрегата «Маршал Шапошников» к выходу в море

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Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вывели из сухого дока судоремонтного завода во Владивостоке, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Во Владивостоке рассказали о подготовке фрегата «Маршал Шапошников» к выходу в море
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Корабль начали готовить к выходу в море. В соответствии с проектом модернизации демонтировано и вновь установлено более 20% надстройки фрегата.

«Маршал Шапошников» получил универсальные корабельные стрельбовые комплексы, позволяющие использовать крылатые ракеты семейства «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», а также — в перспективе — гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель министра транспорта России, глава Росморречфлота Юрий Цветков рассказал о планах по обновлению дноуглубительного флота.

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