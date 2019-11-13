СК завёл дело после смерти 15-летней девочки в Артеке
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- РИА Новости
Об этом сообщает региональное ведомство.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в МДЦ «Артек», — указывается в заявлении.
Согласно имеющимся у следователей данным, 12 ноября школьница легла спать, а утром была обнаружена мёртвой.
В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что в крымской больнице умер отдыхавший в Артеке мальчик.