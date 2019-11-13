СК завёл дело после смерти 15-летней девочки в Артеке

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Следователи завели уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в МДЦ «Артек».
СК завёл дело после смерти 15-летней девочки в Артеке
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное ведомство. 

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в МДЦ «Артек», — указывается в заявлении.

Согласно имеющимся у следователей данным, 12 ноября школьница легла спать, а утром была обнаружена мёртвой.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что в крымской больнице умер отдыхавший в Артеке мальчик.

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