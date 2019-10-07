Более 400 детей погибли летом в России при неорганизованном отдыхе

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Пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщила, что во время самостоятельного летнего отдыха в России в 2019 году погибли более 400 детей, более 7 тыс. пострадали.
Более 400 детей погибли летом в России при неорганизованном отдыхе
  • РИА Новости

«По данным мониторинга уполномоченных, в период неорганизованного летнего отдыха погибли 426 детей, по разным причинам пострадали 7786 несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте уполномоченной.

За три летних месяца были проверены 2203 организации отдыха и оздоровления, из них в 60 организациях побывали специалисты аппарата федерального детского омбудсмена.

Результаты проверок показали, что наиболее распространёнными остаются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее Кузнецова взяла под личный контроль расследование дела о гибели от ожога 15-летней воспитанницы Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей в Сахалинской области.

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