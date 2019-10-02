Кузнецова взяла на контроль дело о гибели ребёнка в интернате Сахалина

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова взяла под личный контроль расследование дела о гибели от ожога 15-летней воспитанницы Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей в Сахалинской области.

Об этом сообщила детский омбудсмен по Сахалинской области Любовь Устиновская.

«Мной было доложено всё по этой ситуации уполномоченному по правам ребёнка при президенте Анне Кузнецовой. Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что после служебной проверки из дома-интерната была уволена санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности.

1 октября 15-летняя подопечная интерната Сахалинской области скончалась от полученных в ванне ожогов.

В отношении санитарки, которая оставила подопечную в горячей воде, возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить