Кузнецова взяла на контроль дело о гибели ребёнка в интернате Сахалина

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова взяла под личный контроль расследование дела о гибели от ожога 15-летней воспитанницы Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей в Сахалинской области.

Об этом сообщила детский омбудсмен по Сахалинской области Любовь Устиновская.

«Мной было доложено всё по этой ситуации уполномоченному по правам ребёнка при президенте Анне Кузнецовой. Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что после служебной проверки из дома-интерната была уволена санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности.

1 октября 15-летняя подопечная интерната Сахалинской области скончалась от полученных в ванне ожогов.

В отношении санитарки, которая оставила подопечную в горячей воде, возбуждено уголовное дело.