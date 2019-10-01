СК проводит проверку по факту смерти подростка из интерната на Сахалине

Следователи СК России подозревают санитарку одного из интернатов в Сахалинской области в причинении смерти по неосторожности. Согласно их данным, женщина оставила 15-летнюю подопечную в горячей воде, в результате чего девочка получила ожоги и скончалась в больнице.

По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду. После этого она ушла в другое помещение за памперсами и пелёнкой.

«Вернувшись, женщина поняла, что из крана течёт горячая вода. Увидев у девочки ожоги, она вызвала скорую помощь, которая отвезла несовершеннолетнюю в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что смерть пострадавшей наступила от ожогового шока, который развился на фоне термического ожога кожного покрова 2 степени.

В отношении санитарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее стало известно, что следователи СК проводят проверку по факту смерти студента в Уфе.