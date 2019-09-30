СК проводит проверку по факту смерти студента в Уфе

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти студента в Уфе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти студента. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства смерти», — указали в СК.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее следователи в Хабаровском крае организовали проверку по факту гибели охотника в результате нападения тигра.