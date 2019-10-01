На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
- © sakhalin.gov.ru
Об этом говорится на сайте регионального правительства.
«Губернатор области Валерий Лимаренко поручил провести служебную проверку в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Её итогом стало принятие ряда кадровых решений: помимо увольнения санитарки, отстранена от обязанностей и. о. директора учреждения», — указывается в заявлении.
Отмечается, что также был объявлен выговор заведующему отделением «Милосердие».
Ранее сообщалось, что воспитанница интерната на Сахалине скончалась, получив ожоги в ванне. Следователи СК России подозревают санитарку в причастности к произошедшему, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
19 сентября URA.RU сообщало, что в Челябинске нашли мёртвым ученика девятого класса школы-интерната.