На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Губернатор области Валерий Лимаренко поручил провести служебную проверку в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Её итогом стало принятие ряда кадровых решений: помимо увольнения санитарки, отстранена от обязанностей и. о. директора учреждения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что также был объявлен выговор заведующему отделением «Милосердие».

Ранее сообщалось, что воспитанница интерната на Сахалине скончалась, получив ожоги в ванне. Следователи СК России подозревают санитарку в причастности к произошедшему, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

19 сентября URA.RU сообщало, что в Челябинске нашли мёртвым ученика девятого класса школы-интерната.