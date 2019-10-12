В крымской больнице умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

Мальчик 12 лет, приехавший на отдых из Санкт-Петербурга в международный детский центр «Артек» в Крыму, скончался в больнице после того, как поступил туда с диагнозом «пневмония», возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя крымского управления СК России Ольгу Постнову, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

«Днём 11 октября текущего года из ФГБОУ МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик... Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребёнок скончался», — сообщила Постнова.

Отмечается, что в рамках уголовного дела изъята медицинская документация, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря.

Правительство Санкт-Петербурга создало комиссию по установлению обстоятельств и причин смерти школьника. Уточняется, что ситуация находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой. Кроме того, Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи в крымской больнице после смерти ребёнка.

Ранее сообщалось, что более 400 детей погибли летом в России при неорганизованном отдыхе.