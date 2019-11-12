В Свердловской области произошёл пожар на строительной базе

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В МЧС Свердловской области сообщили о возгорании на строительной базе в городе Берёзовском.
В Свердловской области произошёл пожар на строительной базе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«На территории базы стройматериалов в городе Берёзовском горит строительный мусор. Площадь пожара — 600 кв. м», — сказали в пресс-службе МЧС.

В настоящий момент пожар тушат 42 человека и 11 единиц техники. 

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар в ангаре с запчастями. В результате инцидента никто не пострадал.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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