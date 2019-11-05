Тысячи кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области

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При пожаре на кроличьей ферме в Саратовской области погибли около 10 тыс. кроликов, сообщили в региональном управлении МЧС.
Тысячи кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в населённом пункте Голубьевка Энгельсского района. Загорелось одноэтажное здание, пожар был ликвидирован в 05:25.

«Около 10 тыс. кроликов, к сожалению, погибли», — сказал РИА Новости представитель ведомства.

Уточняется, что люди не пострадали.

В конце сентября 154 телёнка погибли в результате возгорания на животноводческой ферме в Новосибирской области.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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