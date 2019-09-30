Более 150 телят погибли в результате пожара в Новосибирской области

Короткая ссылка
В МЧС России заявили, что 154 телёнка погибли в результате возгорания на животноводческой ферме в Новосибирской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. 

«В селе Новоспасск Новосибирской области произошёл техногенный пожар на животноводческой ферме. Огнём уничтожено здание на площади 1200 кв. м. Погибли 154 телёнка», — указали в МЧС.

Согласно предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Среди людей пострадавших в инциденте нет.

Ранее в МЧС заявили о возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить