Более 150 телят погибли в результате пожара в Новосибирской области

В МЧС России заявили, что 154 телёнка погибли в результате возгорания на животноводческой ферме в Новосибирской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В селе Новоспасск Новосибирской области произошёл техногенный пожар на животноводческой ферме. Огнём уничтожено здание на площади 1200 кв. м. Погибли 154 телёнка», — указали в МЧС.

Согласно предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Среди людей пострадавших в инциденте нет.

Ранее в МЧС заявили о возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.