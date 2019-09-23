В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В МЧС заявили о возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства. «На место выехали пожарные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Предварительно, возгорание на самом заводе», — сказал собеседник. Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф». Ранее в Саудовской Аравии произошёл пожар на нефтяных объектах компании Saudi Aramco. Причиной возгорания стали атаки беспилотников.