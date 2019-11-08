В Хабаровске произошёл пожар на судостроительном заводе

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На территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар в ангаре с запчастями, пострадавших нет.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21:15 по местному времени.

«Было установлено, что в отдельно стоящем одноэтажном металлическом ангаре горит утеплитель», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Уточняется, что внутри склада хранились запчасти для маломерных судов.

Очаг огня был успешно локализован, затем было ликвидировано открытое горение.

Ранее в аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer-190.

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