В Хабаровске произошёл пожар на судостроительном заводе
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21:15 по местному времени.
«Было установлено, что в отдельно стоящем одноэтажном металлическом ангаре горит утеплитель», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Уточняется, что внутри склада хранились запчасти для маломерных судов.
Очаг огня был успешно локализован, затем было ликвидировано открытое горение.
Ранее в аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer-190.