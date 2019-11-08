В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель

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В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer-190 пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что возгорание произошло при запуске двигателя.

«Пожар локализован силами аэропортовых служб» — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что самолёт должен был вылететь по маршруту Хабаровск — Магадан.

На борту находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы, никто не пострадал.

8 сентября в двигателе лайнера, который готовился к взлёту по маршруту Москва — Владивосток из аэропорта Шереметьево, произошло задымление.

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