В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель
Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что возгорание произошло при запуске двигателя.
«Пожар локализован силами аэропортовых служб» — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что самолёт должен был вылететь по маршруту Хабаровск — Магадан.
На борту находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы, никто не пострадал.
8 сентября в двигателе лайнера, который готовился к взлёту по маршруту Москва — Владивосток из аэропорта Шереметьево, произошло задымление.