Прокуратура сообщила о задымлении в двигателе самолёта в Шереметьеве

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В двигателе лайнера, который готовился к взлёту по маршруту Москва — Владивосток из аэропорта Шереметьево, произошло задымление.
Прокуратура сообщила о задымлении в двигателе самолёта в Шереметьеве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

«Сегодня примерно в 18:55 в аэропорту Шереметьево при выполнении рейса Москва — Владивосток авиакомпании «Россия» при запуске двигателей произошло задымление одного из них», — сказала Короткова.

Отмечается, что на борту находились 369 пассажиров, пострадавших нет.

Самолёт отстранён от полётов.

Ранее источник сообщил, что в аэропорту Шереметьево самолёт, следовавший по маршруту Москва — Владивосток, прервал взлёт из-за срабатывания датчика неисправности одного из двигателей.

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