Прокуратура сообщила о задымлении в двигателе самолёта в Шереметьеве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.
«Сегодня примерно в 18:55 в аэропорту Шереметьево при выполнении рейса Москва — Владивосток авиакомпании «Россия» при запуске двигателей произошло задымление одного из них», — сказала Короткова.
Отмечается, что на борту находились 369 пассажиров, пострадавших нет.
Самолёт отстранён от полётов.
Ранее источник сообщил, что в аэропорту Шереметьево самолёт, следовавший по маршруту Москва — Владивосток, прервал взлёт из-за срабатывания датчика неисправности одного из двигателей.