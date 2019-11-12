В Госдуме оценили возможность сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT возможность перевода процесса сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат.

«Нужно убрать человека из проверки, чтобы всё проверяла машина, но делать это открыто... Не просто в формате онлайн, но в формате прямой видеотрансляции», — заявил парламентарий.

Он отметил, что сложность запуска этой идеи в данный момент заключается в непроработанности процесса сдачи экзамена в таком формате.

«Не отработана пока эта история. Это нужно делать со следующего года, делать эксперименты, давать возможность альтернативного выбора. Тогда, отрабатывая эти моменты, давая возможность тестовой сдачи, можно будет говорить, что всё отработано и никаких проблем не будет», — добавил Чернышов.

При этом, по его словам, в онлайн-формат можно перевести не только сдачу ЕГЭ, но и апелляции к результатам экзамена.

«(Необходимо реализовать. — RT) возможность при апелляции предоставить запись и разобрать вместе с независимой коллегией преподавателей. Апелляцию заменит формат подачи заявки и обсуждение с широким кругом преподавателей по Skype. Чтобы из дома люди не выходили, не стояли в очереди, а всё время могли защитить свои баллы, свои результаты», — заявил депутат.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что в ведомстве рассматривают возможность перевода сдачи ЕГЭ в онлайн-формат.