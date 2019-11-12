Эксперт прокомментировал позицию КС по изъятию имущества у друзей коррупционеров

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Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН прокомментировал позицию Конституционного суда по изъятию имущества у друзей коррупционеров.
Эксперт прокомментировал позицию КС по изъятию имущества у друзей коррупционеров
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Напомню, что в Налоговом кодексе была ныне замороженная норма об отчёте всех граждан России при совершении больших, крупных покупок. Нужно было пояснить, откуда доход, который позволил что-то крупное приобрести, например авто или дом», — заявил Цымбал.

По его словам, нынешняя норма тоже существовала, и судебная практика отработана, поэтому КС только подвёл итоговую оценку.

Как отметил эксперт, Россия взяла курс на общемировые тренды борьбы с коррупцией, и логично, что законодательство поставило точку в многочисленных коррупционных спорах.

Ранее сообщалось, что КС разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

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