Эксперт прокомментировал позицию КС по изъятию имущества у друзей коррупционеров
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- РИА Новости
«Напомню, что в Налоговом кодексе была ныне замороженная норма об отчёте всех граждан России при совершении больших, крупных покупок. Нужно было пояснить, откуда доход, который позволил что-то крупное приобрести, например авто или дом», — заявил Цымбал.
По его словам, нынешняя норма тоже существовала, и судебная практика отработана, поэтому КС только подвёл итоговую оценку.
Как отметил эксперт, Россия взяла курс на общемировые тренды борьбы с коррупцией, и логично, что законодательство поставило точку в многочисленных коррупционных спорах.
Ранее сообщалось, что КС разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.