Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил необходимость ускорения развития генетических технологий, применяемых в сельском хозяйстве и промышленности.

Об этом он заявил в ходе совещания о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.

Медведев отметил, что доля России на мировом рынке обращения генетических технологий «по-прежнему мала, многое приходится импортировать».

«Наша задача — ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применять в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, а с другой стороны, защитят от биологических угроз, будут использоваться для создания новых препаратов», — цитирует ТАСС премьер-министра.

Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук выделил в беседе с RT приоритеты в реализации первой в России научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы, подписанную Медведевым.