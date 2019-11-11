На Урале перед судом предстанет обвиняемый по делу о насилии в отношении воспитанников интерната

В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый по уголовному делу о насилии в отношении воспитанников интерната, сообщает СК России на своём сайте.

По версии следователей, с мая 2015 года по август 2017 года фигурант совершил насильственные действия в отношении девяти детей.

Получены экспертные заключения, позволившие полностью изобличить умышленные действия мужчины. Также инициированы меры по социальной адаптации потерпевших.

В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу, передаёт URA.RU.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области завершили расследование дела о насилии в отношении воспитанников интерната.

«Ридус» сообщал, что в Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу.