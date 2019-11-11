На заводе «Балтика» в Петербурге произошёл прорыв теплосети

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Прорыв паропровода произошёл на заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге, сообщили в городском управлении МЧС. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.
На заводе «Балтика» в Петербурге произошёл прорыв теплосети
  • © Кадр: видео sdnovosti/vk.com

«На месте осматриваются два человека. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте бригады аварийной службы», — цитирует ведомство Интерфакс.

Как сообщили ТАСС в компании, «два человека получили незначительные травмы в результате прорыва теплосети». 

Ранее в Санкт-Петербурге на причале судостроительного завода произошёл взрыв колеса автомобиля-контейнеровоза, два человека погибли.

В начале октября источник сообщил, что в Краснодарском крае два человека погибли при взрыве на сахарном заводе.

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