На заводе «Балтика» в Петербурге произошёл прорыв теплосети

Прорыв паропровода произошёл на заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге, сообщили в городском управлении МЧС. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.

«На месте осматриваются два человека. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте бригады аварийной службы», — цитирует ведомство Интерфакс.

Как сообщили ТАСС в компании, «два человека получили незначительные травмы в результате прорыва теплосети».

Ранее в Санкт-Петербурге на причале судостроительного завода произошёл взрыв колеса автомобиля-контейнеровоза, два человека погибли.

В начале октября источник сообщил, что в Краснодарском крае два человека погибли при взрыве на сахарном заводе.