На заводе «Балтика» в Петербурге произошёл прорыв теплосети
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«На месте осматриваются два человека. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте бригады аварийной службы», — цитирует ведомство Интерфакс.
Как сообщили ТАСС в компании, «два человека получили незначительные травмы в результате прорыва теплосети».
Ранее в Санкт-Петербурге на причале судостроительного завода произошёл взрыв колеса автомобиля-контейнеровоза, два человека погибли.
В начале октября источник сообщил, что в Краснодарском крае два человека погибли при взрыве на сахарном заводе.