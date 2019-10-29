Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

В Санкт-Петербурге на причале судостроительного завода произошёл взрыв колеса автомобиля-контейнеровоза, два человека погибли. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

«Около 09:00 во время ремонтных работ автомобиля-контейнеровоза, проводимых на девятом причале Канонерского судоремонтного завода, из-за избыточного давления в колесе при ремонте произошёл его разрыв», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

По данным МВД, два рабочих получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

В начале октября источник сообщил, что в Краснодарском крае два человека погибли при взрыве на сахарном заводе.