Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на причале судостроительного завода произошёл взрыв колеса автомобиля-контейнеровоза, два человека погибли. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. 
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
  • РИА Новости

«Около 09:00 во время ремонтных работ автомобиля-контейнеровоза, проводимых на девятом причале Канонерского судоремонтного завода, из-за избыточного давления в колесе при ремонте произошёл его разрыв», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

По данным МВД, два рабочих получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

В начале октября источник сообщил, что в Краснодарском крае два человека погибли при взрыве на сахарном заводе.

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