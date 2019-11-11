В Подмосковье рассказали о работе службы занятости с начала года

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Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала о работе службы занятости с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали о работе службы занятости с начала года
  • РИА Новости

По её словам, обратились 262,5 тыс. человек. Из них работу нашли 52 тыс.

Чаще всего жители региона интересовались информацией о ситуации на рынке труда (101,3 тыс. человек). Ещё более 62 тыс. обращались за профессиональной ориентацией.

Посодействовать в поиске работы попросили 83,9 тыс.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 45 тыс. предложений, из них 68,7% — по рабочим профессиям, а 94% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», — заявила Фаевская.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали об уровне безработицы.

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