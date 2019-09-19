В Татарстане рассказали об уровне безработицы

В Татарстане насчитывается 11 тыс. официально зарегистрированных безработных, сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные от 18 сентября.

Уровень регистрируемой безработицы — 0,54% от численности рабочей силы.

В органы службы занятости населения работодатели заявили 45,7 тыс. вакансий. Условный коэффициент напряжённости на рынке труда оценивается в 0,24 человека на одну вакансию.

Как заявили в пресс-службе регионального Министерства труда, занятости и соцзащиты, с начала года безработными признаны более 680 человек. Из них 626 ранее осуществляли трудовую деятельность, 52 приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации или из-за сокращения численности или штата работников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области трудоустроили 17,5 тыс. человек с начала 2019 года.