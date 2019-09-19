В Татарстане рассказали об уровне безработицы

Короткая ссылка
В Татарстане насчитывается 11 тыс. официально зарегистрированных безработных, сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные от 18 сентября.
В Татарстане рассказали об уровне безработицы
  • РИА Новости

Уровень регистрируемой безработицы — 0,54% от численности рабочей силы.

В органы службы занятости населения работодатели заявили 45,7 тыс. вакансий. Условный коэффициент напряжённости на рынке труда оценивается в 0,24 человека на одну вакансию.

Как заявили в пресс-службе регионального Министерства труда, занятости и соцзащиты, с начала года безработными признаны более 680 человек. Из них 626 ранее осуществляли трудовую деятельность, 52 приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации или из-за сокращения численности или штата работников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области трудоустроили 17,5 тыс. человек с начала 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить