Эксперт прокомментировал рейтинг самых пьющих стран

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Глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с «360» оценил седьмое место России в рейтинге самых пьющих стран.
Эксперт прокомментировал рейтинг самых пьющих стран
  • РИА Новости

Он отметил, что позиция страны понизилась, однако при составлении рейтинга не учитывался контрафактный алкоголь.

«Рейтинг показывает, что ситуация меняется в лучшую сторону, но, с другой стороны, мы должны учитывать и долю контрафактного рынка. Данные статистики опираются только на легальную часть алкогольного рынка», — заявил Хамзаев.

По его мнению, тенденция к сокращению потребления россиянами спиртного есть, однако это не означает, что проблема решена.

Ранее сообщалось, что Россия в рейтинге самых пьющих стран мира заняла седьмое место.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил включение России в число самых пьющих стран.

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