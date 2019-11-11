Эксперт прокомментировал рейтинг самых пьющих стран

Глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с «360» оценил седьмое место России в рейтинге самых пьющих стран.

Он отметил, что позиция страны понизилась, однако при составлении рейтинга не учитывался контрафактный алкоголь.

«Рейтинг показывает, что ситуация меняется в лучшую сторону, но, с другой стороны, мы должны учитывать и долю контрафактного рынка. Данные статистики опираются только на легальную часть алкогольного рынка», — заявил Хамзаев.

По его мнению, тенденция к сокращению потребления россиянами спиртного есть, однако это не означает, что проблема решена.

Ранее сообщалось, что Россия в рейтинге самых пьющих стран мира заняла седьмое место.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил включение России в число самых пьющих стран.