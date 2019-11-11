Эксперт прокомментировал рейтинг самых пьющих стран
- РИА Новости
Он отметил, что позиция страны понизилась, однако при составлении рейтинга не учитывался контрафактный алкоголь.
«Рейтинг показывает, что ситуация меняется в лучшую сторону, но, с другой стороны, мы должны учитывать и долю контрафактного рынка. Данные статистики опираются только на легальную часть алкогольного рынка», — заявил Хамзаев.
По его мнению, тенденция к сокращению потребления россиянами спиртного есть, однако это не означает, что проблема решена.
Ранее сообщалось, что Россия в рейтинге самых пьющих стран мира заняла седьмое место.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил включение России в число самых пьющих стран.