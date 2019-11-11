В «Зарядье» пройдёт лекция о профилактике диабета

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В павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье» 14 ноября пройдёт лекция о профилактике и лечении сахарного диабета, сообщает «Вечерняя Москва».
В «Зарядье» пройдёт лекция о профилактике диабета
  • Pixabay

Встречу проведёт заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова. Она расскажет о видах диабета, его симптомах, профилактике заболевания, а также о методах его лечения. Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с диабетом.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте парка. Прямая трансляция лекции пройдёт на странице Департамента здравоохранения, уточняется на официальном сайте мэра Москвы. 

Ранее «Известия» сообщали, что в российских торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета и определения уровня холестерина в крови.

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