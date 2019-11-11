В «Зарядье» пройдёт лекция о профилактике диабета

В павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье» 14 ноября пройдёт лекция о профилактике и лечении сахарного диабета, сообщает «Вечерняя Москва».

Встречу проведёт заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова. Она расскажет о видах диабета, его симптомах, профилактике заболевания, а также о методах его лечения. Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с диабетом.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте парка. Прямая трансляция лекции пройдёт на странице Департамента здравоохранения, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «Известия» сообщали, что в российских торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета и определения уровня холестерина в крови.