В Свердловской области прекратили уголовное преследование врача за помощь пациентке

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В полиции Новой Ляли прекратили уголовное дело против врача-гинеколога Олега Баскакова за отсутствием состава преступления, сообщает URA.RU.
В Свердловской области прекратили уголовное преследование врача за помощь пациентке
  • Pixabay

«Как я ранее и комментировал, уголовное дело в отношении врача, вызвавшее широкий общественный резонанс, прекращено», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В марте 2018 года Баскаков велел дать пожилой пациентке с сильными болями препараты «Трамадол» и «Сибазон», которые остались у него после смерти матери. До недавних пор эти лекарства находились в свободной продаже, но позже их добавили в список психотропных.

Медсестра сообщила о распоряжении врача в полицию. Баскакову грозило до восьми лет колонии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.

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