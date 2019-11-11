В Свердловской области прекратили уголовное преследование врача за помощь пациентке

В полиции Новой Ляли прекратили уголовное дело против врача-гинеколога Олега Баскакова за отсутствием состава преступления, сообщает URA.RU.

«Как я ранее и комментировал, уголовное дело в отношении врача, вызвавшее широкий общественный резонанс, прекращено», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В марте 2018 года Баскаков велел дать пожилой пациентке с сильными болями препараты «Трамадол» и «Сибазон», которые остались у него после смерти матери. До недавних пор эти лекарства находились в свободной продаже, но позже их добавили в список психотропных.

Медсестра сообщила о распоряжении врача в полицию. Баскакову грозило до восьми лет колонии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.