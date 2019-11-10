В результате пожара в жилом доме в Уфе погибли два человека
- РИА Новости
«В результате пожара на улице Ферина погибли две женщины, ещё один мужчина доставлен в больницу», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
В ведомстве также уточнили, что открытое горение удалось ликвидировать в 22:15 местного времени (20:15 мск. — RT). В тушении пожара принимали участие 22 человека и восемь единиц техники.
9 ноября глава Холм-Жирковского района в Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар.