В результате пожара в жилом доме в Уфе погибли два человека

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В результате пожара в двухкомнатной квартире многоквартирного дома в Уфе погибли два человека, ещё один был госпитализирован. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
В результате пожара в жилом доме в Уфе погибли два человека
  • РИА Новости

«В результате пожара на улице Ферина погибли две женщины, ещё один мужчина доставлен в больницу», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В ведомстве также уточнили, что открытое горение удалось ликвидировать в 22:15 местного времени (20:15 мск. — RT). В тушении пожара принимали участие 22 человека и восемь единиц техники.

9 ноября глава Холм-Жирковского района в Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар.

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