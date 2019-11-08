В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме

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В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме
  • РИА Новости

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 11:09 (07:09 мск). Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. 

Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение на шестнадцатом этаже здания.

«Проводится эвакуация. Со второго по 16 этаж наблюдается сильное задымление», — заявили в МЧС.

Пожар был локализован на площади 90 кв. м в 12:09 местного времени. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Уфе при пожаре в многоэтажном доме пострадали 11 человек.

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