В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме
- РИА Новости
Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 11:09 (07:09 мск). Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.
Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение на шестнадцатом этаже здания.
«Проводится эвакуация. Со второго по 16 этаж наблюдается сильное задымление», — заявили в МЧС.
Пожар был локализован на площади 90 кв. м в 12:09 местного времени. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее в Уфе при пожаре в многоэтажном доме пострадали 11 человек.