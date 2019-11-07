При пожаре в многоэтажном доме в Уфе пострадали 11 человек

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В результате пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе пострадали 11 человек, в том числе дети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Башкирии.
При пожаре в многоэтажном доме в Уфе пострадали 11 человек
  • РИА Новости

Как отмечается, речь идёт о девятиэтажном панельном доме, в котором было зафиксировано сильное задымление на шестом этаже, были эвакуированы 24 человека, в том числе десять детей.

«Погибших нет. По оперативным данным, пострадали 11 человек, в том числе шесть детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время открытое горение ликвидировано.

В конце сентября «Реальное время» передавало, что в Уфе эвакуировали 30 человек, в том числе восьмерых детей, из-за пожара в многоквартирном доме. 

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