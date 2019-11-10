Путин призвал полицию жёстко противодействовать экстремизму
- РИА Новости
«Ваш долг — жёстко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России», — сказал Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
Также он отметил важность решительных и целеустремлённых действий в борьбе с коррупцией, организованной преступностью и наркоторговлей.
«Друзья, убеждён, что главным, ключевым, определяющим принципом работы для вас было и будет уважение к человеку, к его правам и обязанностям, к его свободам», — подчеркнул Путин.
Вместе с тем президент заявил о выдержке и ответственности сотрудников полиции и других подразделений МВД при охране общественного порядка и обеспечении безопасности на дорогах, напомнил о необходимости соответствия их самым высоким требованиям.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.