Путин призвал полицию жёстко противодействовать экстремизму

Президент России Владимир Путин назвал жёсткое противодействие терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество долгом сотрудников МВД России.

«Ваш долг — жёстко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России», — сказал Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

Также он отметил важность решительных и целеустремлённых действий в борьбе с коррупцией, организованной преступностью и наркоторговлей.

«Друзья, убеждён, что главным, ключевым, определяющим принципом работы для вас было и будет уважение к человеку, к его правам и обязанностям, к его свободам», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент заявил о выдержке и ответственности сотрудников полиции и других подразделений МВД при охране общественного порядка и обеспечении безопасности на дорогах, напомнил о необходимости соответствия их самым высоким требованиям.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.