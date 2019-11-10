Эксперт оценил идею поощрять аккуратных водителей

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Анна Лушникова
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера России Максима Акимова о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
Эксперт оценил идею поощрять аккуратных водителей
  • РИА Новости

«Аккуратное вождение — норма, которой должны следовать все водители. Поощрение необходимо применять за сверхнормативное поведение. То есть когда водитель не только выполнил свои обязанности, но и совершил что-то выдающееся. Аккуратное вождение должно стать нормой, правилом и привычкой», — сказал эксперт.

По словам Похмелкина, выборочное поощрение может быть несправедливо по отношению к другим законопослушным водителям, которые «просто не попали в данную систему».

Ранее Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

Вице-премьер России добавил, что обсуждение создания такой системы поощрения состоится на комиссии по безопасности дорожного движения.

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