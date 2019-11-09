В Реутове в мебельном цехе произошёл пожар на площади 1000 квадратных метров
- РИА Новости
«На улице Транспортная горит мебельный цех, существует угроза распространения пожара на всё здание... Площадь пожара — 1 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
В ликвидации ЧП принимают участие около 30 человек и восемь единиц техники. Сведений о пострадавших не приводится.
Сообщается, что в 13:48 пожар был локализован.
Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар в ангаре с запчастями. В результате инцидента никто не пострадал.
В июле URA.RU писало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.