В Реутове в мебельном цехе произошёл пожар на площади 1000 квадратных метров

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В Подмосковном Реутове в здании мебельного цеха произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
В Реутове в мебельном цехе произошёл пожар на площади 1000 квадратных метров
  • РИА Новости

«На улице Транспортная горит мебельный цех, существует угроза распространения пожара на всё здание... Площадь пожара — 1 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В ликвидации ЧП принимают участие около 30 человек и восемь единиц техники. Сведений о пострадавших не приводится.

Сообщается, что в 13:48 пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар в ангаре с запчастями. В результате инцидента никто не пострадал.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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