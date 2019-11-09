В Реутове в мебельном цехе произошёл пожар на площади 1000 квадратных метров

В Подмосковном Реутове в здании мебельного цеха произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«На улице Транспортная горит мебельный цех, существует угроза распространения пожара на всё здание... Площадь пожара — 1 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В ликвидации ЧП принимают участие около 30 человек и восемь единиц техники. Сведений о пострадавших не приводится.

Сообщается, что в 13:48 пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар в ангаре с запчастями. В результате инцидента никто не пострадал.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.