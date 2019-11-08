В Томске ликвидировали пожар в многоэтажном доме

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В Томске ликвидировали возгорание в 16-этажном доме, по предварительным данным, два человека надышались дымом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
В Томске ликвидировали пожар в многоэтажном доме
  • РИА Новости

«Пожар ликвидирован в 13.14 (09.14 мск)», — заявили в МЧС.

В ликвидации возгорания участвовали 40 человек и 14 единиц техники.

Ранее в Томске из-за пожара в доме эвакуировали 60 человек.

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