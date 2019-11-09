В Росстате назвали регион России с преобладанием мужского населения

Чукотка стала единственным регионом России, в котором мужчин (50,11%) больше, чем женщин (49,89%). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что 53,7% населения России составляют женщины.

Кроме того, почти равное количество женского и мужского населения наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Чеченской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе.

Однако в большинстве регионов России женщин в среднем на 6–10% больше, чем мужчин.

В Росстате заявили, что в России мальчиков рождается больше, чем девочек. Несмотря на этот факт, после 35 лет наблюдается тенденция преобладания женского населения над мужским.

Ранее Росстат сообщил, что в 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни. Наибольшее число приверженцев ЗОЖ зафиксировано в Ингушетии, Крыму и Адыгее.