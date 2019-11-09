Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск
«Не были дома уже семь лет и семь месяцев, чувствуем себя нормально, но за перелёт очень устали. Двое из детей никогда не были в России», — рассказал он в аэропорту Хабаровска.
По его словам, в ближайшее время семья займётся бытовые вопросами, среди которых устройство детей в сад и школу, поиск работы и оформление регистрации.
Ранее в Хабаровском крае пообещали помочь Лисову с оформлением пособий и пенсий по потере кормильца, а также предоставить юридическую консультацию и содействие в размещении детей в образовательные учреждения.
3 ноября Лисов и три его дочери вернулись из Польши в Россию.
Россиянин был задержан 1 апреля в аэропорту Варшавы, когда ждал вылета в Москву. Власти Швеции требовали его экстрадиции по уголовному делу о похищении собственных детей.
Подробнее — в материале RT.