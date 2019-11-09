Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск

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Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск. Об этом сообщает ТАСС.

«Не были дома уже семь лет и семь месяцев, чувствуем себя нормально, но за перелёт очень устали. Двое из детей никогда не были в России», — рассказал он в аэропорту Хабаровска.

По его словам, в ближайшее время семья займётся бытовые вопросами, среди которых устройство детей в сад и школу, поиск работы и оформление регистрации.

Ранее в Хабаровском крае пообещали помочь Лисову с оформлением пособий и пенсий по потере кормильца, а также предоставить юридическую консультацию и содействие в размещении детей в образовательные учреждения.

3 ноября Лисов и три его дочери вернулись из Польши в Россию.

Россиянин был задержан 1 апреля в аэропорту Варшавы, когда ждал вылета в Москву. Власти Швеции требовали его экстрадиции по уголовному делу о похищении собственных детей.

Подробнее — в материале RT.

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