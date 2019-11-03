Россиянин Лисов прокомментировал возвращение на родину вместе с детьми

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Россиянин Денис Лисов, экстрадиции которого требовала Швеция в связи с уголовным делом о похищении детей, прокомментировал своё скорое возвращение из Польши в Россию.
Россиянин Лисов прокомментировал возвращение на родину вместе с детьми
  • РИА Новости

«Я, конечно, немножко волнуюсь, переживаю ещё, рад, что наконец-то наступил этот день, которого ждали. Рад, что мы полетим домой. Хотел сказать большое спасибо всем, кто принимал участие, помогал, поддерживал нас в такой трудный момент для нашей семьи», — сказал он RT у аэропорта «Шопена» в Варшаве.

Также Лисов поблагодарил своих адвокатов и польские власти за оказанную поддержку.

«Хотел бы ещё сказать про шведскую власть. Они необъективно подошли к нашей ситуации и поэтому возникло недопонимание», — предположил он.

Старшая дочь Лисова София рассказала, что очень рада возвращению на родину.

«Мы уехали из Хабаровска ровно 7 лет и 7 месяцев назад и теперь возвращаемся», — подчеркнула она.

Ранее суд в Польше выступил против экстрадиции Лисова.

Мужчина вывез трёх своих дочерей из скандинавской страны, где они жили в приёмной семье. Сам Лисов отмечал в разговоре с RT, что рад вердикту и ожидает решения о получении вида на жительство в Польше.

Лисов был задержан 1 апреля в аэропорту Варшавы, когда ждал вылета в Москву.

Судья принял решение снять с Лисова арест, чтобы не допустить экстрадиции россиянина и разлучения его с семьёй. В Швеции россиянину грозит наказание — четыре года лишения свободы.

Подробнее — в материале RT.

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