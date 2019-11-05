Хабаровские власти помогут вернувшему своих детей из Швеции Лисову
- РИА Новости
«Краевыми властями в оперативном режиме решается вопрос покупки авиабилетов из Москвы до Хабаровска. Семья будет доставлена в Хабаровск, а после — к родственникам, которые проживают в селе Скворцово», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что семье также готовы помочь с оформлением пособий и пенсий по потере кормильца.
«Когда они вернутся в Хабаровск, им будет оказана необходимая юридическая помощь — консультирование, сопровождение, устройство детей в образовательные учреждения. Никто их не оставит», — сказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Виктория Трегубенко.
В начале ноября Лисов и три его дочери вернулись в Россию.
Россиянин был задержан 1 апреля в аэропорту Варшавы, когда ждал вылета в Москву.
Подробнее — в материале RT.