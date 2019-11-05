Хабаровские власти помогут вернувшему своих детей из Швеции Лисову

Власти Хабаровского края окажут необходимую помощь Денису Лисову, который вернул в Россию своих детей, ранее помещённых органами ювенальной юстиции Швеции в приёмную семью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Краевыми властями в оперативном режиме решается вопрос покупки авиабилетов из Москвы до Хабаровска. Семья будет доставлена в Хабаровск, а после — к родственникам, которые проживают в селе Скворцово», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что семье также готовы помочь с оформлением пособий и пенсий по потере кормильца.

«Когда они вернутся в Хабаровск, им будет оказана необходимая юридическая помощь — консультирование, сопровождение, устройство детей в образовательные учреждения. Никто их не оставит», — сказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Виктория Трегубенко.

В начале ноября Лисов и три его дочери вернулись в Россию.

Россиянин был задержан 1 апреля в аэропорту Варшавы, когда ждал вылета в Москву.

Подробнее — в материале RT.