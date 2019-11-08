На Рублёвском шоссе в автоцентре похитили мужчину

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Мужчину связали и похитили в автоцентре на Рублёвском шоссе в Москве, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
На Рублёвском шоссе в автоцентре похитили мужчину
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, в 17:15 поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра двое неизвестных связали мужчину, силой посадили в свою машину и скрылись.

Благодаря плану «Перехват» искомый автомобиль был обнаружен и остановлен правоохранительными органами, рассказали в МВД. Задержаны водитель и пассажир, на заднем сиденье обнаружен связанный мужчина.

Ранее сообщалось, что в Саратове идёт проверка в отношении 30-летнего мужчины, который попытался похитить 9-летнюю девочку.

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