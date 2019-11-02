Полиция Саратова начала проверку данных о попытке похищения девочки

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Полиция Саратова организовала проверку в отношении 30-летнего мужчины, который якобы попытался похитить 9-летнюю девочку и был впоследствии задержан отцом ребёнка.
Полиция Саратова начала проверку данных о попытке похищения девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана процессуальная оценка действиям задержанного», — заявил представитель ведомства.

По предварительным данным, днём 1 ноября в Саратове мужчина пытался затащить 9-летнюю девочку в автомобиль, однако ей удалось убежать.

Дома она рассказала о произошедшем отцу, который выбежал на улицу, задержал подозреваемого и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный был ранее судим за кражи.

Ранее в Саратове предъявили обвинение задержанному за убийство 9-летней Лизы Киселёвой, которая пропала в начале октября по дороге в школу. Впоследствии тело ребёнка было обнаружено недалеко от гаражей.

Кроме того, kp.ru писал, что в Ленинградской области возбудили дело после похищения 11-летней девочки.

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