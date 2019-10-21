Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове, он полностью признал свою вину.

«На основании собранных по делу доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребёнка. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», — приводит РИА Новости сообщение СК.

Отмечается, что обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах преступления.

Девятилетняя Лиза Киселёва пропала в Саратове утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. В поисках были задействованы как полицейские, так и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.

Подозреваемым в убийстве оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Как следует из его показаний, он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он поселился в заброшенном гараже.

Елена Киселёва, мама погибшей в Саратове девятилетней Лизы, потребовала от властей города организовать безопасный подход к школе, после того как её дочь была убита в гаражах, через которые ей приходилось ходить в образовательное учреждение.